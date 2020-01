Scuola Calcio. Rivarolese protagonista nel Pulcino di Pasqua

Seconda settimana di passione al 38° Pulcino di Pasqua. Nemmeno questa settimana sono mancati i colpi di scena e lo spettacolo, tra squadre cariche per arrivare fino in fondo al più importante torneo della Scuola calcio di Torino e provincia. Anche la Rivarolese è uno dei tanti campi base della kermesse targata Barcanova. Nei 2008 2-0 della Rivarolese bianca sul Vallorco e rinvio per Volpiano e Ciriè. Nelle altre gare, 2-2 tra Valmalone e Forno e 9-0 per l’Ivrea sullo Charvensod nel Girone B. Nei 2009 di misura la Rivarolese bianca sul Caselle, più netta invece la prestazione del Castellamonte ai danni del San Benigno. Nel Girone B super Ivrea sull’Alicese Orizzonti e concentrata Rivarolese rossa sul San Maurizio. Nei 2010 infine ottovolante del real Soccer team ai danni del Cafasse e 3-0 dell’Ivrea sul San Maurizio. Nel Girone B, poker dello Charvensod sul Volpiano e 5-1 del Castellamonte sul Fiano.

Commenti