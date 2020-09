Primi impegni per le squadre della Scuola Calcio del La Chivasso. I 2010 biancorossi allenati da Alessandro Caglioti si sono aggiudicati la quinta edizione del Torneo delle Masche organizzato dal Valmalone. Dopo aver battuto Cafasse Balangero e Quincitava nella fase a gironi, i chivassesi hanno superato in finale il Real Soccer Team per 3-0. I 2010 hanno concesso il bis nel torneo organizzato dal San Gallo Settimo battendo nell’ordine Volpiano, Atletico Torino, Barcanova e San Gallo. Amichevole all’Ettore Pastore contro il Mercadante per gli Esordienti 2009 allenati da Domenico Caglioti che stanno iniziando a prendere confidenza con il campo a 9 in vista dell’inizio del campionato.

