Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Fabrizio Antonacci rientra a Chivasso dopo tre stagioni e oltre a giocare in prima squadra ricoprirà anche la carica di responsabile della Scuola Calcio. “Per me La Chivasso è sempre speciale. E’ un qualcosa di unico rispetto a tutte le altre società e che ti fa sentire bene. Ringrazio la presidente Marilena Gisoldo e il direttore sportivo Roberto Ferrara per avermi dato questa possibilità. E’ evidente che c’è tanto lavoro da fare, ma il bello è anche quello di ripartire dal basso scegliendo accuratamente le persone con le quali intraprendere un percorso e i valori da inculcare ai ragazzi e a tutto l’ambiente, ovvero educazione, dedizione, spirito di sacrificio, coesione e soprattutto divertimento. Parlando da giocatore sono veramente contento di poter lavorare con Manuel Lami, ci eravamo sfiorati una decina di anni fa quando ero sbarcato per la prima volta all’Ettore Pastore. Mi fa piacere ritrovare tanti vecchi compagni e tanti amici. Ho vissuto anni stupendi a Mappano e ci tengo in particolar modo a ringraziare la “grande famiglia” mappanese per avermi dato la possibilità di crescere e migliorarmi. Da questa esperienza mi porto dietro la positività e la voglia di fare bene che proverò a trasmettere nel mio ruolo di responsabile della Scuola Calcio del La Chivasso”.

Commenti