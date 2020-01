SCUOLA CALCIO. E’ scattato l’Inverno Blucerchiato targato Pro Eureka

Sabato 18 gennaio è scattata la nona edizione del torneo “Inverno Blucerchiato”. A sfidarsi sono gli Esordienti 2008 e i Pulcini 2010. Nella categoria 2008 partenza fulminea dei padroni di casa blucerchiati allenati da Simone De Salvo che hanno travolto 11-0 il Venaria. Per la Pro Eureka sono andati a segno Puttinari (poker), Ruffinatto (tripletta), Gradia (doppietta), Shaker e Vitillo. Nella seconda giornata i settimesi sfideranno il San Maurizio. Non sbagliano all’esordio anche i Pulcini 2010 guidati da Diego D’Alessandro che piegano il Ciriè per 3-1. A stendere i neroazzurri ci hanno pensato Ghizzoni, Guidabelli e Cadau. Sarà il Rosta l’avversario dei blucerchiati nella seconda giornata della kermesse. Sono stati tanti gli impegni per le squadre della Scuola Calcio della Pro Eureka nell’ultimo fine settimana. I Pulcini 2009 di Alessio Ozimo sono scesi in campo nel prestigioso torneo “Gariazzo” targato Borgaro Nobis. I blucerchiati sono stati battuti da Torino e Juventus dopo due partite molto combattute. Nel “Pulcino di Pasqua” del Barcanova i 2010 della Pro Eureka hanno superato per 5-2 la Sisport: in gol Garbellini (doppietta), Rua

