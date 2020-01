Scuola Calcio. A Volpiano è scattato il torneo “La Volpe”

E’ partita a spron battuta l’edizione 2020 del Torneo La Volpe organizzato dal GSD Volpiano. Nella categoria Esordienti 2008 pareggio all’esordio per le foxes che impattano 1-1 con l’Ivrea banchette. Nelle altre sfide vittoria della Sisport sul Vanchiglia (1-0) e dell’SCA Asti sul Settimo (5-1). Pari a reti bianche tra Villarbasse e Lucento. Tra i 2009 fortune alterne per i padroni di casa: la squadra Azzurra ha battuto il Settimo per 2-0, mentre la squadra Bianca ha dovuto cedere alla Sisport (1-2). Successi per l’Ivrea Banchette (4-1 sul Vallorco) e per la Pro Eureka (2-0 sul Busignetto Verolengo). Anche tra i Pulcini 2010 il Volpiano mette a referto una vittoria (1-0 della compagine Bianca sul Borgaretto) e una battuta d’arresto (0-1 per l’Azzurra opposta alla Sisport). Finiscono entrambe 1-1 le sfide tra Pro Eureka e Mappanese e tra Azeglio e Lucento. Passando ai 2011 il Volpiano Azzurro impatta 3-3 con la Sisport, il Volpiano Bianco è piegato 4-3 dal Busignetto Verolengo e il Volpiano Celeste stende il Lucento con un tennistico 6-2. La Rivarolese ha la meglio sul Vallorco (3-2). Tra i Primi Calci 2012 buon avvio per il Volpiano, 5-3 alla Sisport. Primi tre punti anche per il Lucento grazie al 5-0 sul Chieri e per il Venaria, 1-0 all’Alpignano. Pareggio per 1-1 tra Pro Eureka e Rivarolese. Infine tra i Piccoli Amici 2013 vittorie nette per Volpiano (3-0 sulla Pro Eureka), SanMauro (5-0 sulla Mappanese), Lascaris (3-0 sullo Sporting 590) e Lucento (6-0 sulla L84).

