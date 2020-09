Scrivo…

Personalmente amo l’odore dell’inchiostro nei libri ed il rumore delle pagine che sfoglio e ho nostalgia della penna e dell’inchiostro. Amo scrivere al mattino presto e leggere alla sera, mi piacerebbe certi giorni stare chiuso in una stanza a scrivere tutto il giorno pensando nella mia limitata visione del mondo che cosi potrei trasformare ogni cosa che mi circonda trasformandola con la forza della scrittura. A volte mi domando se scrivo per stare solo, per passione o per l’umana lusinga di essere letto. Ogni mattina la vita è bella, mi sembra di vedere tutto sempre con nuovi occhi e allora scrivo per trasmettere il mio stupore per la vita e per il mondo che mi circonda, perchè tutto è incredibilmente bello e sorprendente. Scrivo traendo ispirazione da fatti per altri magari banali, ma per me interessanti e con ostinazione e allora, pazienza porto avanti le idee tessendo le parole, usando fantasia. Certo è piacevole quando qualcuno mi scrive che anche lui ha avvertito le medesime sensazione che io in maniera maldestra ho scritto, fissandole sulla carta con l’inchiostro. E allora scrivo ogni giorno e magari quello che scrivo per Voi non sarà interessante e non lo troverete mai su di uno scaffale in libreria, ma per me scrivere è esaltante nel riuscire a trasformare in parole tutte le bellezze e le ricchezze della vita quotidiana.

Favria, 20.09.2020 Giorgio Cortese

La memoria è labile nel ricordare i benefici ma tenace nel ricordare i torti

