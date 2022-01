Scosse elettriche dal tombino. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini di Settimo Torinese che portavano a spasso il cane hanno notato che l’animale passando sul tombino, posto forse a copertura di cavi elettrici vicino ad un istituto bancario in via Torino, subiva una scossa e si lamentava subito dopo. Nelle scorse settimane un cane è stato portato dal veterinario, un altro pochi giorni fa. La denuncia è arrivata su facebook dai proprietari degli amici a 4 zampe. “Sono passata da via Torino e in quel punto sentivo i guaiti di un cane, come se avesse [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.