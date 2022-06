Gentile Direttore, le scrivo per esprimere il disgusto che ho provato quando ho percorso Vicolo San Martino a Ivrea, una delle due strade che da via Palestro arrivano a piazza Fillak. In un angolo, sotto il portico, in bella mostra escrementi umani e segni più antichi e sovrapposti di degrado urbano sui muri e sulla strada. Ivrea città Unesco, città della Grande Invasione, Città dei campionati del mondo di canoa, … e un vicolo del suo centro storico (e non è l’unico luogo) è usato come latrina all’aperto. Ho provato disgusto come cittadina residente, vergogna pensando ai visitatori della città.

Siamo tornati nel medioevo quando non essendoci un sistema fognario usavano gettare i contenuti dalla finestra di notte.

Non si possono ripristinare i bagni pubblici?

I nostri ospiti che arrivano per visitare il Duomo ed il Castello si trovano questa bella foto (allego uno scatto). Venerdì 13 maggio al Teatro Giacosa c’è stata la presentazione del catalogo della mostra “Olivetti e l’arte: Jean-Michel Folon”.

Ecco l’arte, l’Olivetti, la cultura, questa è Ivrea. Ma è amaro quello che ho visto in mattinata e, mi ripeto, è solo uno dei diversi angoli di degrado cittadino, incluso tutti i luoghi, pubblici e privati, abbandonati da tempo che compongono una brutta cartolina nella città, uno su tutti “La Serra” l’opera degli architetti Cappai e Mainardis.

Anche se certo conta la buona educazione dei cittadini per non insozzare le strade e molti edifici abbandonati non sono di proprietà pubblica, una amministrazione dovrebbe mettere in atto ogni azione possibile perché una città del valore di Ivrea, ma qualsiasi città, sia pulita e curata in ogni suo angolo. E il degrado urbano sia scongiurato con interventi anche presso i privati.

Dopo qualche giorno l’angolo è stato ripulito dagli escrementi, ma non ripulito come necessitava, i segni del lordume antico sono sempre lì, il puzzo idem, … Ivrea ha un bel centro storico, ma se non viene curato finire nel degrado è un attimo.

(lettera è firmata)

