Scomparso.

Quel mattino a colazione, il “Conte” Mario Fantozzi. Si avete letto bene il ragionier Fantozzi, come il suo omonimo famoso personaggio di Paolo Selvaggio, si faceva chiamare “Conte”. Perché la sua famiglia nonostante l’Italia fosse repubblicana si professava monarchica e dava la colpa al referendum con i democristiani che si erano venduti ai socialisti.

Come dicevo quella mattina il ragionier Mario Fantozzi, e chissà quanto sarcasmo aveva dovuto subire sul lavoro, con un cognome e diploma che ricordava la famosa caricatura già accennata prima, esordì dicendo che era scomparso e deve saltare fuori? La moglie Lodovica e i figli Maria e Francesco rimasero allibiti a come aveva esordito il padre, ma era abituati alle sue sfuriate, adesso che era in pensione, a volte senza senso.

Fantozzi riprese la parola e disse: “Era del 1925, una grande perdita, a tre anni dal centenario”.

Poi dopo colazione Mario andò nell’orto vicino a casa, suo passatempo da pensionato a combattere la sua guerra contro le erbe infestanti la portulaca, e piantaggine.

Nel frattempo la moglie sull’uscio di casa parlava con la famiglia Luciano e Ornella Derossi che andavo al mercato che in quel ridente paese cadeva di martedì.

I due coniugi passavano davanti all’orto e chiesero a Mario come andava e lui di rimando preso sempre dai suoi pensieri “È scomparso, era del 1925!” e poi riprese a togliere erbe infestanti a testa bassa con il cappello di paglia in testa a larghi bordi.

Più avanti Ornella Derossi trovò la signora Luisa, alla quale comunicò la perdita da parte del rag. Mario Fantozzi di una cara persona del 1925.

Nel frattempo Mario faceva mente locale dove poteva averlo perso, o meglio chi poteva averlo trafugato, appurato che in casa entrano poche persone e che nei gialli il colpevole è sempre il maggiordomo, ma lui non aveva né maggiordomo e cameriera.

Gli unici estranei che frequentavano casa sua e avevano delle chiavi erano la coppia Duestelvo, che veniva saltuariamente ad aiutare sua moglie Ludovica e lui per certi lavori pesanti.

Erano gli unici che aveva una coppia di chiavi, ma la sua domanda rimbalzava nella sua mente: “Perché proprio quello del 1925?”

La notizia della perdita di una “persona” del 1925 arrivò alle orecchie del Sindaco, il paese era piccolo e la gente mormora. Il Sindaco Ognibene, arrivo di corsa, tutto trafelato come suo solito, e gli disse salutandolo, con voce grave “Caro Mario condoglianze, la morte di Tuo zio del 1925 è una grande perdita. Mi ricordo bene di Giorgio il fratello della Tua compianta mamma, lavorava con me giù in città, una grande brava persona”.

Mario rimase trafelato: “mio zio è morto? No! Com’è successo? Mi ha telefonato ieri sera e stava bene, doveva oggi venirmi a trovare…” e poi si mise a piangere.

Chiamò di corsa la moglie che era in cucina; “Lodovica è morto zio Giorgio, è venuto il signor Sindaco a dirmelo!”

Nel frattempo sull’uscio di casa era arrivato l’anziano parroco in bicicletta don Nino per portare le condoglianze e conforto religioso alla famiglia.

Don Nino esordì: Caro Mario la perdita di una persona cara è nel disegno di Dio, su fatti coraggio!”

Dicono che il destino è testardo e determinato. Ma d’altra parte il caso ha carattere e follia e talora vince. È anche vero, come si vedrà che a volte, o quasi sempre, la realtà supera la fantasia perché il caso va oltre ogni immaginazione.

Davanti a casa Fantozzi in via Limoni, al numero civico 7, arrivò un’auto.

Dall’auto scese il cugino Domenico, figlio di Giorgio e vicino a lui Giorgio!

Ma come Giorgio non era morto!

Ludovica svenne dallo spavento, e venne sorretta dai figli anche loro con lo sguardo esterrefatto.

Mario ebbe anche lui un mancamento e venne chiamata l’ambulanza che arrivò celermente dopo pochi minuti a sirene spiegate versa casa della famiglia Fantozzi.

Mario dopo poco si riprese e abbracciò lo zio, che non capiva ancora cosa era successo, e piangendo disse: ”Mi avevano detto che eri morto. Meno male che si vivo e stai bene!”

Quel giorno in via dei Limoni al numero civico 7 ci fu un parapiglia con un via vai di amici e di molti curiosi. Del fatto ne parlava tutto il paese e molte persone ormai invadevano tutta la via di fronte alla casa, formando dei capannelli di persone che commentavano l’accaduto.

Più tardi intervennero le Forze dell’Ordine, chiamate dal Sindaco, per capire chi aveva divulgato una cosi tragica e falsa notizia, chi era l’ideatore di questo scherzo di cattivo gusto.

Interrogato dalle Forze dell’Ordine, in merito allo scomparso del 1925, Mario disse che era scomparso non una persona ma un libro, l’edizione del Libro Cuore edito da Treves nel 1925.

In questo modo venne chiarito l’equivoco.

Adesso tutti vi domandate del libro scomparso che fine aveva fatto, chi aveva rubato il libro, beh qui non ci sono colpevoli, il libro era stato messo in un altro punto della ricca biblioteca personale di Mario e non era mai uscito dalla stanza.

