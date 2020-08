Scivolando sull’acqua.

Un cara persona mi ha raccontato la sua esperienza del 2019 dove nelle acque dell’oceano Atlantico ha provato a scivolare sull’acqua. Pensare che il surf arriva dalla lontane isole Hawaii ed il primo europeo che vide i nativi surfare fu nell’anno 1778 il capitano James Cook quando ancorò la sua nave di fronte alle Isole Sandwich, Hawaii, e vide che gli abitanti di quelle isole destreggiarsi in piedi sopra le onde utilizzando delle tavole di tavole di Koa lunghe cinque metri e mezzo e pesanti settanta chili. Non si hanno notizie storiche precise quando i Polinesiani iniziarono a praticare questo sport, ma alcuni canti Hawaiiani risalenti al quindicesimo secolo trattano di surf e dimostrano che già allora si tenevano perfino delle competizioni, durante le quali si sfidavano Re e capi di alto rango sociale. Le scommesse erano un forte incentivo per la pratica dello sport e quando le onde raggiungevano dimensioni impressionanti le scommesse riguardavano perfino proprietò personali e veniva messo in gioco orgoglio ed onore dei partecipanti. Allora il surf era una prerogativa degli Ali’i, i re hawaiiani, una sorta di privilegio nelle antiche Hawaii perchè riservato a loro. Le persone comuni che surfavano godevano di speciali privilegi nelle cerchie reali e guadagnavano lo status di capi in base alla loro abilità e resistenza fisica. Il surf serviva come addestramento agli Ali’i per mantenere la forma fisica richiesta per la loro posizione sociale. I Re avevano tavole e spiagge personali in cui surfavano soltanto con altri della stessa classe sociale e nessuno osava entrare in acqua con loro. La costruzione delle tavole veniva sempre accompagnata da una certa cerimonia che iniziava nella scelta l’albero giusto, e prima del taglio veniva offerto alla terra un pesce in segno di riconoscimento, quindi il tronco veniva accuratamente liberato dei rami e sagomato con il solo aiuto di strumenti naturali fatti di pietra e ossa. Il tronco veniva successivamente trasportato nel riparo dove venivano custodite le canoe, dove avveniva il vero e proprio lavoro di sagomatura e finitura della tavola. In questa fase venivano usati il corallo che si trovava sulle spiagge ed una pietra ruvida chiamata ‘oahi, grazie ai quali le superfici delle tavole venivano perfettamente levigate. La finitura avveniva spalmando la tavola con la stessa sostanza scura con cui venivano laccate le canoe, fatta con la cenere, il succo di una pianta grassa, il succo della parte interna di una radice. Uno strato di olio tratto dalle noci di kukui dava alla fine una perfetta impermeabilità alla tavola. Durante la colonizzazione europea lo spirito del surf andò in declino durante il diciannovesimo secolo, in parte perchè i missionari cristiani ne scoraggiarono la pratica ritenendolo una distrazione nociva, l’influenza della cultura europea, il sempre minor tempo libero dovuto ai nuovi sistemi lavorativi, ma soprattutto dall’arrivo, con i colonizzatori, di malattie prima sconosciute sulle isole ed alle quali gli indigeni non erano preparati, che decimarono la popolazione. Contribuì al decadimento quando nelle Hawaii nel 1819, contemporaneamente alla fine del sistema sociale Kapu, venne interrotto il Makahiki, una festa annuale della durata di 3 mesi, da metà ottobre a metà gennaio. In questo perido con l’arrivo delle grandi onde invernali gli hawaiiani fermavano ogni lavoro ed altra attività ed iniziavano a vivere un periodo di grande festa con musica, danze, canti e tornei di tutti gli sport hawaiani incluso il surf. Oggi questa festa viene ricordata con la celebrazione della settimana Aloha. Verso la fine del diciannovesimo secolo il surf ebbe una leggera e breve ripresa durante il regno del Re Kalakaua, 1874-1891, il quale si battè per recuperare tutto quanto caratterizzava l’antica cultura hawaiiana, incoraggiandone ogni forma d’espressione quali la danza hula, i canti e tutti gli sport. A questo periodo, precisamente al 1885, risale il “battesimo” del surf sulla costa americana, dove alcuni Hawaiiani che frequentavano una scuola militare a San Mateo, in California, si costruirono delle tavole di sequoia e surfarono le onde alla foce del fiume San Lorenzo davanti ad un pubblico meravigliato ed affascinato dalla loro abilità, che fece scoccare la passione per questo sport anche sul continente. Personaggi come Mark Twain o Jack London parlavano della loro ammirazione nei confronti di questi nativi surfisti, e cercarono di imitarli. All’ inizio del Ventesimo secolo le poche persone che ancora praticava il surf era la zona di Waikiki, sull’isola di Oahu, dove un gruppo di americani e hawhaiiani avevono fondato due club per gli appasionati. Dopo i grigi anni della Seconda Guerra Mondiale nasce l’età doro del surf, grazie al passaparola effettuato dai militari che in qualche modo erano passati alle Hawaii, i surfisti invasero onde e spiagge come mai prima e gli americani fecero entrare nella loro cultura il surf, basandosi sull’esperienza Hawaiana. Nei Giochi Olimpici di Melbourne, il surf fu considerato una sport da esibizione a tutti gli effetti. Da allora la maniera di costruire le tavole cambiò quando il surfista californiano Hobbie Alter costruì una tavola con la schiuma di poliuretano espanso ricoperta con fibra di vetro e poliestere. Da questo momento le tavole cominciarono ad evolversi di pari passo col loro mercato. Il surf è un’attività che ha generato una propria cultura. Surfare è viaggiare, e i surfisti sono nomadi che si muovono sempre in cerca di onde. Praticano un’attività nata secoli fa, e organizzano la loro vita per seguire il movimento ciclico del surf, facendone uno stile di vita. Oggi il surf è praticato in oltre 500 paesi del mondo e da persone di ogni età, da uomini e donne. Il surf è lo sport che ha sparso gente nei mari e negli oceani di tutto il mondo durante i secoli perchè nessuna sensazione può essere paragonata a quella che si prova scivolando sull’ acqua spinti solo dal movimento di una lunga parete liquida.

Favria, 20.08.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana una cosa fatta bene può essere fatta meglio.

