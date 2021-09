Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tre giorni di festa per riprendere le abitudini di un tempo antecedente il covid. Un ferragosto dove ha ripreso vita la tradizionale Festa di San Rocco di Sciolze, quella che ovviamente l’anno scorso era stata cancella insieme a tutti gli altri eventi della zona.

Tutto come prima, o quasi: gli eventi erano a numero chiuso con un tetto limite di 200 persone, bisognava prenotarsi prima ed esibire il green pass.

“Un po’ Si temeva che la gente avesse paura di uscire e non è stato così – dice il vice sindaco Vittorio Moncalvo. – Non s’è dovuto mai mandare via nessuno, ma siamo sempre andati molto vicino al tetto delle 200 persone. C’è stata Una risposta positiva un po’ per tutti glie eventi, le due serate principali, la mostra canina, il pomeriggio per i bambini. Un buon successo rapportato ai tempi”.

A organizzare gli eventi quest’anno è stata la ASD Sciolze.

“Sono andati tutti molto bene, considerato anche il breve periodo che hanno avuto per organizzare”.

David Roux

