Una multa ingiusta, la racconta così il consigliere di minoranza, Luca Bannò.

“Venerdì – spiega – ho ricevuto una multa dai carabinieri di Sciolze, per parcheggio in zona vietata al civico 9 di Via Roma a Sciolze dove io ho l’ufficio e tutti i giorni parcheggio”.

E la segnaletica? Cosa diceva? Lì si poteva parcheggiare?