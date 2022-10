A qualche settimana dal successo della Sagra della Zucca sciolzese, arrivano i primi commenti da parte degli organizzatori: molto bene ciò che è stato fatto, ma ora si guarda in avanti per futuri progetti.

“Secondo me la gente ha proprio voglia di uscire, non saprei quantificare o darti dei numeri, però ce n’era davvero tanta”.

Così descrive la partecipazione per la ventiduesima edizione della Sagra della Zucca

Antonella di Maggio, fra gli organizzatori della Nuova ASD Sciolze, l’associazione che insieme al Comune ha organizzato l’evento. Evento che segna una sorta di “ritorno alla normalità consacrato, con tanta voglia di muoversi e di svagarsi, senza più mascherine, finalmente vedere anche le facce ha reso di nuovo viva questa manifestazione” continua Di Maggio.

L’edizione dell’anno scorso infatti era ancora in versione ridotta, quest’anno sicuramente un’atmosfera più festosa con la Street band itinerante in giro per le vie del paese, senza dimenticare di salutare gli anziani della Casa di riposo di Villa Ia. E poi il Gruppo storico (un po’ il tema caratterizzante di questa edizione) che quest’anno ha festeggiato il suo ventesimo compleanno. Gruppo che insieme alla Pro loco ha cucito ben 30 vestitini da zucchette per i bambini della Scuola dì infanzia. “E quest’anno ci ha fatto anche molto piacere salutare la maestra Mariagrazia della scuola d’infanzia, che dopo 24 anni di insegnamento a Sciolze va in pensione” aggiunge Di Maggio.

Molte le iniziative, a fare da raccordo tra tutte l’ormai classico trenino in giro per il paese e la zona della fiera che, a testimonianza della grande partecipazione, si è mosso tutto il giorno carico di visitatori.

La sagra nella giornata di domenica ha visto la

partecipazione di hobbisti e banchi di prodotto tipici della zona, dai formaggi alle verdure, ai dolci, con tanto di polenta preparata dagli Amici di Mezzenile, ormai una sorta di momento tradizionale e atteso della manifestazione. E sempre a proposito di Mezzenile “non c’è ancora nulla di certo, ma l’idea è quella di organizzare una sorta di gemellaggio. Vediamo se riusciamo a organizzare un pullman per andarli a trovare durante qualche festa che organizza il comune di Mezzenile” conclude Di Maggio.

