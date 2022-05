L’ultimo tir incastrato qualche giorno fa, ormai, la misura è colma e l’amministrazione non ne può più.

“Mercoledì – spiega il vice sindaco di Sciolze Vittorio Moncalvo – l’ennesimo tir sulle strade collinari con tanto di intervento dei vigili del fuoco per disincatrarlo dal fosso in cui era finito. Strade impraticabili per i tir e Città Metropolitana sempre indifferente al problema nonostante le infinite segnalazioni”.

Ma non è finita perché il problema si è ripresentato il giorno dopo.

“Di nuovo camion – prosegue Moncalvo – che, in barba ai divieti, scorrazzano per le colline. Oltre ai [...]