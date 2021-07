Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SCIOLZE. Un sostituto per l’Ufficio tecnico. Questa era stata nei giorni scorsi la richiesta e la polemica avanzata dal consigliere Luca Bannò della lista di Voltiamo pagina.

Soprattutto in questo periodo dove gli uffici tecnici per l’edilizia privata sono invasi dalle richieste di documentazione per l’accesso dei cittadini al superbonus 110% per il rifacimento degli immobili. Soluzione che a mettersi in pratica sembrerebbe però ardua da parte dei piccoli comuni.