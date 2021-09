Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Verrà riproposta domenica 5 settembre la storica “Camminata sciolzese”. “Erano anni che non si organizzava – racconta il vice sindaco Vittorio Moncalvo. – Era molto nota negli anni sessanta, e si era arrivati anche al migliaio di iscritti. Viene riproposta ora, e anche se i numeri saranno certamente inferiori, è comunque il segno di una voglia di fare delle associazioni per riprendere pian piano la vita precedente al covid, insomma se non uguale almeno simile”. Là camminata , amatoriale e non competitiva, è organizzata dalla A.S.D. Sciolze in occasione del 40 esimo anniversario della fondazione, in collaborazione con il Gruppo Alpini. Per informazioni e iscrizioni non oltre venerdì 3 settembre: 347 168 68 59

