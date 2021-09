Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SCIOLZE. Quasi tutto pronto per la diciannovesima Sagra Della Zucca. Il via: domenica 3 ottobre. Sarà Un po’ ridimensionata rispetto alle edizioni precedenti, ma almeno non del tutto cancellata come l’anno scorso per via del covid. “Ci sarà un trenino…per grandi e piccini per fare un giro in paese, una mostra fotografica. Anche questo è un segnale di ripresa, di aver voglia di andare avanti” dice il vice sindaco Vittorio Moncalvo.

Tranne sconvolgimenti dell’ultima ora quindi, la sagra organizzata dalla locale Pro loco e dal Comune vedrà alcune novità organizzative e alcuni punti fermi ormai irrinunciabili: “Sempre apprezzatissimi, ci saranno i polentai di Mezzenile, come ormai da tradizione. La sistemazione dei banchi invece non sarà più in paese ma sarà al Polo educativo, nell’area mercatale già attrezzata con prese di corrente e parcheggio. Pensiamo possa essere una situazione di sicurezza, vedremo come andrà. Speriamo, dopo tanto lavoro, che le condizioni meteorologicamente ci aiutino

I moduli per gli hobbisti e per le altre categorie sono già disponibili. Per informazioni: Comune di Sciolze 011 9603712

