Nei guai per droga il noto ristoratore Fabio Marrocco, 42 anni, titolare, insieme ad un socio, di “Soffice pizza e sfizi”, una pizzeria in via Cosmo 13 a Torino, a due passi dalla Gran Madre. I carabinieri di Castiglione hanno trovato, e sequestrato, nella sua casa di campagna a Sciolze una serra dove coltivava 23 piante di marijuana alte circa un paio di metri.Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche circa 700 grammi di hashish suddivisi in sei panetti, altri 30 grammi di resina di hashish e oltre 20 chili di marijuana già confezionati in buste sottovuoto.

Nella casa è stato trovato anche il materiale per la coltivazione, l’essiccazione e il confezionamento dello stupefacente. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, l’altra mattina, il tribunale di Ivrea ha deciso di non applicare nei suoi confronti alcuna misura cautelare in attesa di ricevere i risultati delle analisi dello stupefacente per accertarne il principio attivo.

