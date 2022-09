Ebbene sì, a Sciolze, Strada del Tiglio in Regione Tetti Sachero continuerà ad avere una viabilità tutta sua: senso unico di circolazione e limite di velocità a 30 km orari. Il motivo? La pericolosità del tratto di strada in questione.

La novità, però, è che a fine settembre i lavori di messa in sicurezza ripartiranno.