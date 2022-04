Note positive sul fronte dei contributi erogati per Sciolze emersi durante le comunicazioni del sindaco Gabriella Mossetto, durante lo scorso consiglio comunale di mercoledì 6 aprile.

“Sono aggiornamenti che vanno in positivo, in questo momento di sofferenza un po’ per tutti è un bell’auspicio per il prosieguo – dice il vice sindaco Vittorio Moncalvo. – Noi cerchiamo di andare avanti cercando sempre di partecipare ai bandi, di fare tutto possibile”.

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade e il secondo lotto dei lavori per Strada del Tiglio (ora a senso unico tra Tetti Sachero e la [...]