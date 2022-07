L’Amministrazione comunale da una parte, le sue opinioni personali dall’altra.

Ci tiene a distinguere i due aspetti il vice sindaco Vittorio Moncalvo a proposito della Pro loco sciolzese.

“Circa due mesi dopo gennaio, – scrive il vice sindaco Moncalvo sulla sua pagina personale di Facebook – in una serata, vengono convocate le associazioni per creare insieme un calendario condiviso. Si presentano tutte e, forse la più importante, dichiara che non si occuperà né della patronale né della sagra della zucca. Espone le proprie motivazioni che sono soprattutto la mancanza di persone attive”. L’ultima organizzazione in [...]