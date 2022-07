È scontro tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco. L’associazione cittadina, infatti, quest’anno, per la prima volta dopo tanto tempo, non organizzerà la festa patronale e neanche la sagra della zucca. Una questione che qualcuno ha attribuito ad una responsabilità dell’amministrazione comunale.

“Sento dire – spiega il vice Sindaco Vittorio Moncalvo – da qualche associazione di non essere stata aiutata dal comune. Faccio un piccolo promemoria, sopratutto per me stesso. A fine gennaio sono state invitate le associazioni ad illustrare le proprie iniziative dell’anno. Rispondono tutte tranne una, forse la più importante. Circa due mesi dopo, [...]



