E sono 22: sabato 1° ottobre e domenica 2 a Sciolze è tempo di sagra della zucca, evento alla sua ventiduesima edizione e organizzato dall’ A.S.D. Sciolze.

L’A.S.D. Sciolze, associazione sportiva dilettantistica, possiede al suo interno una sezione riguardante gli eventi, nelle cui mani passerà proprio l’organizzazione delle festività, in collaborazione con il comune di Sciolze: “il ritrovo sarà sabato in Piazza Europa, con il “Gruppo Storico” che festeggerà i suoi 20 anni – spiegano dal direttivo dell’A.S.D. – in realtà sarebbero 20 più 2, ma con il Covid abbiamo dovuto posticipare. Adesso finalmente riusciamo a festeggiare questo traguardo ventennale e sabato si terrà la sfilata del gruppo in costume. Quest’anno sono senz’altro loro a caratterizzare maggiormente la festa”.

Principale compito del Gruppo Storico sarà mettere in atto una rievocazione dell’epoca dei Savoia, con abiti e accessori indossati al tempo, tutti fedelmente riprodotti. I volontari del Gruppo, nel tempo, sono stati impegnati in varie sfilate durante le manifestazioni folkloristiche in giro per l’Italia e per l’occasione Sciolze, dunque, avrà un tocco “regale”. Il via sarà dalle ore 16, con partenza da Piazza Europa il Gruppo sfilerà e giungerà fino in Piazza Zunino.

“Domenica riprenderemo dalla mattina con la fiera del mercato con le immancabili zucche e prodotti del territorio in vendita, a seguire avremo una camminata e per ora di pranzo ci sarà la grande polentata a cura degli Amici Cuochi di Mezzenile” aggiungono dall’A.S.D.

La Fiera mercato della Zucca aprirà alle ore 9 presso il Polo educativo mentre la seconda edizione della “Camminata sciolzese” è in programma per le 9,15 con tanto di passeggiata tra i boschi (l’iscrizione ha un costo di 10 euro, punto di ristoro e polenta inclusa).

La domenica mattina, oltretutto, a cura dei Lions di Sciolze, presso il poliambulatorio di Piazza Europa saranno disponibili delle visite specialistiche gratuite di prevenzione.

Alle 10,30 avverrà l’inaugurazione ufficiale della sagra insieme alle “Zucchette” della scuola d’infanzia e al Gruppo Storico sciolzese.

La grande polentata a cura degli Amici di Mezzenile, ormai un classico irrinunciabile, è prevista per le ore 12 in piazza Zunino.

In entrambi i giorni, invece, sarà presente una mostra fotografica, a cura del Gruppo Storico, e un’esposizione artistica dell’Unitre.

Ciliegina sulla torta sarà il trenino gratuito, per grandi e piccini, che porterà gli sciolzesi in giro per le vie della città e permetterà di spostarsi dal centro dal paese all’area della festa e viceversa.

Per i più piccoli, poi, le attrazioni e l’intrattimento non mancheranno: saranno presenti in entrambi i giorni strutture gonfiabili e giochi gratuiti; le festività termineranno domenica pomeriggio con il concerto itinerante della “Streeband” e il gran finale presso il Polo educativo.

