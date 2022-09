I gestori telefonici non si fermano, quindi per ora il progetto è solo sospeso”. Così il sindaco di Sciolze, Gabriella Mossetto delinea la situazione per quanto riguarda l’installazione di una nova antenna ILIAD.

“In questo momento non ci sono sentenze, ma semplicemente un’ordinanza del Tar. Al momento siamo solo nella fase cautelare del giudizio e questa amministrazione ha deciso di resistere in giudizio. La ILIAD ha presentato ricorso al TAR Piemonte nei confronti del SUAP associato di Chieri e del comune di Sciolze”.

Iliad ha infatti scartato l’ipotesi di posizionare le sue antenne sul palo preesistente, non ritenendolo idoneo a reggere il peso di [...]