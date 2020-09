SCIOLZE. In vista della riapertura delle scuole, il vicesindaco Moncalvo invita alla prudenza

L’imminente ripresa delle lezioni scolastiche, insieme al resto delle attività, segna un po’ un ritorno alla normalità nonostante i timori di una seconda ondata di covid. “Rinnoviamo l’attenzione alla cittadinanza ad usare le mascherine, cautela negli assembramenti per evitate questo nuovo incremento dei contagi che c’è in Italia – dice ad esempio il vice sindaco Vittorio Moncalvo -. E’ un invito fatto alla popolazione per evitare una seconda chiusura che sarebbe abbastanza traumatico, confidiamo nel buon senso di tutti. Dipende dal comportamento di ognuno di noi, non ci sono leggi e ordinanze, ognuno deve comportarsi seguendo norme che sono abbastanza semplici, niente di traumatico”.

L’idea più generale ovviamente è quella di evitare l’annullamento di tutti gli sforzi fatti finora: “Dispiace a tutti, già le feste di paese non ci sono state o comunque sono state ridimensionate in modo notevole. E’ un sacrificio per tutti, portiamolo a termine, vediamo di uscire intatti da questa situazione”.

