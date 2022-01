L’ampliamento del cimitero di Sciolze è “uno dei punti principali che ci vedrà impegnati quest’anno” afferma il vice sindaco Vittorio Moncalvo. Ampliamento atteso visto che “sono ormai pochi i loculi e pochi i posti a terra – continua Moncalvo. – E’ vero che oggi c’è la tendenza alla cremazione, ma non tutti sono propensi a quest’idea. Quest’anno prenderà avvio la procedura per l’ampliamento del cimitero, incaricheremo dei tecnici per il progetto per poter sviluppare questo argomento. Abbiamo delle idee ma non è detto che siano fattibili, dobbiamo prima confrontarci con i tecnici èer delineare [...]



