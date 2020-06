SCIOLZE. Il sindaco Mossetto: “Le Poste sono state scortesi e arroganti”

L’apertura degli uffici postali ridotta a tre giorni alla settimana sta cominciando a suscitare lamentele. Così come la scarsa educazione degli uffici direttivi. Se vi siete infatti domandati fino a quando verrà mantenuto questo orario ristretto a causa dell’emergenza covid 19, sappiate che non siete i soli.

Se lo è ad esempio chiesto il sindaco di Sciolze Gabriella Mossetto che giusto per saperne di più ha chiamato nei giorni scorsi la sede legale di Roma delle Poste: “Ho telefonato a Roma per avere un’idea indicativamente di quale era la tempistica, sono stati molto scortesi e arroganti – comunica Mossetto -. Mi ha dato molto fastidio, loro hanno ribadito il fatto che io come sindaco non avevo nesun diritto perché è una scelta che compete esclusivamente loro.

Al che ho scritto a Roma al direttore generale e per conoscenza alla prefettura e poi anche all’Anci; so che stanno facendo un tavolo di confronto con le poste e sto aspettando la risposta anche da loro.” Un commento su questo atteggiamento un filino scostante? “L’ho trovato veramente vergognoso. Almeno dire “sindaco, c’è una tabella e man mano stiamo aprendo”, almeno una vaga idea sulla tempistica.

Non era una questione che entro domani mattina volevo le poste aperte, è chiaro che se le ho aperte son ben contenta, questo è un altro discorso. Posso capire che c’è un piano di rientro alla normalità, ma non mi hanno passato nemmeno l’ufficio competente. Non dico che al telefono ci sia stato l’usciere, però un semplice impiegato che mi ha risposto con questo modo di fare. Ci sono modi e modi per dire le cose. Come sindaco non ho l’autorità di aprire, però almeno sapere quali sono i piani”.

