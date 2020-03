SCIOLZE. Coronavirus: il parroco celebra messa in diretta su Facebook

Messa in diretta su Facebook. Sospese le messe in tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, a Sciolze ci si attrezza con la diretta streaming delle celebrazioni sulla pagina Facebook “Parrocchia San Giovanni Battista di Sciolze”. Questa la decisione di don Domenica Catti.

“Ricordo – spiega il don – che la celebrazione è in forma privata viste le norme coronavirus. Grazie e chi può ci segua in questa preghiera quaresimale”. La prima messa “online” è andata in scena mercoledì pomeriggio, la seconda, invece, è prevista per oggi, alle 17, in diretta dalla casa parrocchiale di Sciolze.

