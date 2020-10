SCIOLZE. Chiuso per lavori il ponte che porta da Cascina Zoppa a Montariolo

Da cascina Zoppa chiuso il passaggio verso la frazione Montariolo causa lesioni al ponte. “Avendo riscontrato lesioni rimarrà chiuso fin quando non ci sarà modo di intervenire, con i tecnici stiamo valutando le modalità e i costi da sostenere. Sicuramente non sarà una situazione risolvibile nell’arco di una [...]



