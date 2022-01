Aperte le iscrizioni per la Scuola primaria di Sciolze Nelson Mandela. Diversi i punti di forza su cui può contare. “L’edificio ha poco più di una decina di anni. Con aule luminose e ampie, è totalmente immersa nel verde, ha una mensa interna che serve pasti freschi, uno scuolabus nuovo inaugurato appena l’anno scorso. E poi un’ampia offerta a livello didattico. Il nostro è un invito rivolto ai genitori a valutare la nostra scuola” dice il vice sindaco Vittorio Moncalvo. Inaugurata nel 2008 “rappresenta un’eccellenza a livello di struttura, costruita in un momento in [...]



