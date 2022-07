Vacilla la maggioranza a Sciolze?

Tre settimane fa le dimissioni di Ambra Julita, consigliera e assessore allo Sport. Dimissioni, arrivate formalmente per altri impegni sopraggiunti, che potrebbero essere invece la spia di altro.

A prendere il suo posto è stata designata Mirella Bertuzzo. Ma in merito alla decisione, Ambra Julita non ha proprio voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Però in una realtà come quella di Sciolze tutti conoscono tutti. “Secondo me la maggioranza si sta sfaldando perché non c’è più coesione tra di loro – dichiara senza mezzi termini Luca Bannò della lista Voltiamo Pagina [...]