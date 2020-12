SCIOLZE. Al via la pulizia dei canali

Iniziati i lavori di pulizia dei canali lungo i margini stradali e del ripristino del manto di asfalto. “Verrà chiusa la strada di volta in volta nel momento in cui si lavorerà per facilitare il lavoro di chi opera su questi tracciati” dice il vicesindaco Vittorio [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti