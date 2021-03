Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica: aumentano le donne anche in questi settori

In Italia il 37,3% dei maschi laureati consegue un titolo universitario in una disciplina STEM (acronimo inglese che raggruppa scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), mentre solo il 16,2% delle studentesse universitarie si laurea in una materia STEM. Alla luce dai dati Istat, la rappresentanza femminile in ambito [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti