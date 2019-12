SCI DI FONDO. Primo podio stagionale in Coppa del Mondo per Pellegrino

Arriva il primo podio stagionale in Coppa del Mondo (32simo in carriera) per Federico Pellegrino. Il campione valdostano si è piazzato secondo nella sprint a tecnica libera di Planica, vinto dal francese Lucas Chanavat, al primo trionfo sul massimo circuito. Assente il leader della classifica generale Johannes Klaebo, Pellegrino ha cercato di approfittare della situazione e, dopo avere condotto con sapienza tattica sia la manche dei quarti che quella di semifinale, ha provato a ripetersi anche in finale, dove ha trovato un Chanavat in pieno furore agonistico, che ha preso il comando nella fase centrale, resistendo al ritorno di Federico, che può comunque soddisfatto per avere rotto il ghiaccio.

Ha completato il podio il norvegese Erik Valnes. Buone notizie arrivano in casa Italia dai giovani, con Michael Hellweger e Stefan Zelger. Il primo 24enne di Sarentino (Bz), è antrato per la prima volta nella top-15 con il quindicesimo posto. Il secondo, anch’egli 24enne, ha eguagliato il suo miglior piazzamento al ventiquattresimo posto. Fuori dalla zona punti Giacomo Gabrielli, Davide Graz e Francesco De Fabiani. In classifica generale Klaebo mantirne il comando con 520 davanti a Emil Iversen con 448, Pellegrino risale al 12simo posto con 161 punti ed è terzo nella sprint con 117 punti, preceduto da Chanavat con 202 e Klaebo con 150. La gara femminile ha premiato la svedese Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson e alla statuitense Julia Kern. Diciannovesima Greta Laurent, primo punto in carriera per Alice Canclini, trentesima. Fuori dalle trenta Lucia Scardoni e Farncesca Franchi. Domenica 22 dicembre tocca alle team sprint.

Commenti