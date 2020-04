Un finale forzato per la 45esima edizione della Coppa Canavese di sci alpino. La stagione 2019-2020 dell’Associazione Sci Club Canavesani termina di fatto qui. La serata di festa annuale con la premiazione finale dei protagonisti del Circuito Canavesano era prevista per sabato 18 aprile, ma a causa degli eventi che hanno coinvolto tutti non si è svolta. All’atto dell’annullamento dell’ultima prova di Pila (sarebbe stata la quinta) del 9 marzo scorso, non era ipotizzabile lo sviluppo tragico conseguente. Per molti giorni si è sperato su un altro finale, ma così non è stato. Ed ora, per dovere di cronaca sportiva, ma anche e soprattutto per rispetto di tutti gli atleti e delle società che hanno reso viva una avvincente stagione agonistica per il nostro Canavese, si riportano di seguito i risultati della competizione, elencando gli atleti vincitori ed i podi delle singole categorie, gli assoluti e la graduatoria società.

Infine, è doveroso ricordare qualche dato partecipativo generato dalla Coppa sul movimento canavesano dello sci alpino. Ben 10 le società iscritte al Circuito. Sono stati 276 gli atleti accreditati dagli sci club per la partecipazione alle gare. La media aritmetica di iscrizione alle gare di Coppa Canavese è stata di 175 atleti a manifestazione, con punta di 248 partecipanti. Numeri interessanti e di tutto rispetto, considerando anche il volano non solo agonistico che il Circuito rappresenta, con presenza associativa di nuclei familiari e di semplici appassionati di montagna.

La premiazione materiale dei protagonisti sarà effettuata non appena possibile, nel rispetto di una formula che sarà atipica, ma che non muterà la sostanza e la valenza dei riconoscimenti stessi per atleti e società.

LE CLASSIFICHE DELLA COPPA CANAVESE

Super Baby Femminile: 1° Alice Malusà (Sci Club Valchiusella) 2° Margherita Bovio (Sci Club Valchiusella) 3° Viola Sofia Patrizi (Sci Club Valchiusella)

Super Baby Maschile: 1° Edoardo Teppa (Sci Club Gran Paradis); 2° Eugenio Cassin (ARP Ski Team); 3° Paolo Gays ( Sci Club Forno Canavese)

Baby Femminile: 1° Arianna Grosso (Sci Club Valchiusella) 2° Joelle Comè (ARP Ski Team); Anna Rita Patrizi (Sci Club Valchiusella) e Silvia Marcenaro (Sci Club Valchiusella)

Baby Maschile: 1° Riccardo Menaldino (Sci Club Valchiusella) 2° Manuel Pace (Sci Club Valchiusella) 3° Emanuele Fava (Sci Club Gran Paradis)

Cuccioli Femminile: 1° Marta Milano (Sci Club Forno Canavese) 2° Giulia Perino (Sci Club Valchiusella) 3° Alice Seren Bernardone (Sci Club Valchiusella)

Cuccioli Maschile: 1° Ivan Gambera (Sci Club Canavese) 2° Jean Claude Comè (ARP Ski Team) 3° Davide Bertoldo (Sci Club Valchiusella)

Ragazzi Femminile: 1° Giulia Sardi (Sci Club Canavese) 2° Marta Viglietti (Sci Club Canavese) 3° Chiara Pe (Sci Club Gran Paradis)

Ragazzi Maschile: 1° Massimo Nicola (Sci Club Canavese) 2° Marco Brunetto ( Sci Club Forno Canavese); 3° Francesco Gamba (Sci Club Valchiusella)

Allievi Femminile: 1° Sofia Bertoldo (Sci Club Valchiusella) 2° Cecilia Brunetto (Sci Club Forno Canavese) 3° Erica Vota (Sci Club Forno Canavese)

Allievi Maschile: 1° Simone Bono Roch (Sci Club Gran Paradis); 2° Edoardo Thiebat (Sci Club Valchiusella); 3° Andrea Panico (The Hungry Wolves)

Giovani Femminile: 1° Camilla Panico (The Hungry Wolves); 2° Teresa Matiussi (Sci Club Ivrea); 3° Angelica Grupi (Sci Club Valchiusella)

Giovani Maschile: 1° Davide Salto (Sci Club Canavese) 2° Alberto Pizzato (Sci Club Valchiusella) 3° Edoardo Viglietti (Sci Club Canavese)

Senior Femminile: 1° Elisa Oberto (Sci Club Forno Canavese)

Senior Maschile: 1° Riccardo Gregori (Sci Club Ivrea); 2° Federico Carbonatto (Sci Club Forno Canavese); 3° Alessandro Marzulli (Sci Club Canavese)

Master A: 1° Alberto Perino (Sci Club Valchiusella) 2° Giovanni Bausano (Sci Club Forno Canavese) 3° Tommaso Lazzari (Sci Club Ivrea)

Master B: 1° Giampiero Giacoletto (Sci Club Grna Paradis) 2° Federico Gaida (Sci Club Valchiusella) 3° Marcello Bonavia (Sci Club Ivrea)

Master C: 1° Mauro Rolando (Sci Club Valchiusella) 2° Luigi Tommaso Perino (Sci Club Valchiusella) 3° Gianni Bernardi (Sci Club Canavese)

Master D: 1° Silvia Morselli (The Hungry Wolves); 2° Martina Carraro (Sci Club Forno Canavese); 3° Maris Ruffatto (Sci Club Valchiusella).

Classifica Assoluta Femminile: 1° Giulia Sardi (Sci Club Canavese) punti 300; 2° Camilla Panico (The Hungry Wolves ) punti 260; 3° Erica Vota (Sci Club Forno Canavese) punti 205.

Classifica Assoluta Maschile : 1° Davide Salto (Sci Club Canavese) punti 300; 2° Alberto Perino (Sci Club Valchiusella ) punti 235; 3° Riccardo Gregori (Sci Club Ivrea) punti 201.

Per la determinazione delle due classifiche assolute non sono state considerate la categorie Super-Baby, Baby e Cuccioli, che effettuano percorsi di gara ridotti con relativo adeguamento tecnico.

Classifica Società: 1° Sci Club Valchiusella punti 2277; 2° Sci Club Forno Canavese punti 1198; 3° Sci Club Canavese punti 985; 4° Sci Club Ivrea punti 741; 5° Sci Club Gran Paradis punti 661; 6° The Hungry Wolves punti 426; 7° ARP Ski Team punti 226; 8° Sci Club Volpianese punti 244; 9° CF Ski Team punti 124; 10° Sci Club Caluso punti 120.

