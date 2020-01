SCI ALPINO. Tutto pronto ad Antagnod per lo Speed Contest Vitalini

Domenica 19 gennaio si disputerà sulle nevi della Valle d’Aosta ad Ayas, nella stazione sciistica del Monterosaski di Antagnod, la seconda edizione dello Speed Contest Vitalini, particolarissima gara di velocità controllata riservata a giovanissimi atleti delle categorie Superbaby, Baby e Cuccioli maschile e femminile. Lo svolgimento della gara, neve permettendo, è prevista sulla parte finale della pista Vascocha a partire dalle ore 11.

La manifestazione arriva in Valle dopo tappe importanti, in particolare quella di Bormio in concomitanza della discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino ed anticipando altri importanti appuntamenti nazionali nelle principali località sciistiche dell’arco alpino nazionale.

Antagnod ospita per il secondo anno consecutivo la particolarissima prova dove a vincere non sarà ancora una volta il concorrente con il miglior tempo impiegato a percorrere i circa 300 metri di pista, ma bensì quello che avrà raggiunto la maggior velocità “controllata” al termine di un tratto di pista riservato al rilevamento.

Partner locali dell’evento, presentato già alla stampa nazionale in occasione dello Ski Pass di Modena a novembre 2019, sono Monterosa srl la Via delle Terme e Monterosaski. Organizza l’evento lo Sci Club Canavese ads, società da anni presente in valle con lo Ski Pool Canavesani nell’organizzazione del circuito della Coppa Canavese, giunta quest’anno alla 45a edizione. Una competizione promozionale itinerante ed a tappe (5 gare di Gigante) in Valle d’Aosta, nella quale competono atleti dell’area canavesana.

Il regolamento gara dello Speed Contest Vitalini e le indicazioni per l’iscrizione sono scaricabili dal sito dello Sci Club Canavese www.sciclubcanavese.com o richiedendo e scrivendo alla mail info@sciclubcanavese.com. Informazioni sono disponibili telefonando al 335-6828134 o al 347-2482785.

Alla gara si può partecipare anche senza essere iscritti ad uno sci club. Sono invitate scuole sci e giovani atleti con buona capacità tecnica di conduzione degli sci. Richiesta copertura assicurativa . Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 17 alle ore 18.

Al termine della prova premio per tutti i partecipanti con pacco gara a tutti gli iscritti con sorpresa. La premiazione della gara sarà poi effettuata nel salone delle Terme di Champoluc alle ore 16.

Saranno presenti con Pietro Vitalini anche ospiti del mondo dello sci .

Un evento ed un appuntamento da vivere per far sognare i ragazzi!

Commenti