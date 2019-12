SCI ALPINO. Secondo posto per Bassino nello slalom gigante di Lienz

Mikaela Shiffrin è tornata a dettare legge. La campionessa americana reduce da una prestazione tutt’altro che esaltante a Courchevel, si è imposta nel gigante di Lienz con il tempo mostruoso di 2’07″31 centrando la 63esima vittoria in carriera. Una vittoria costruita nella prima manche e poi consolidata nella seconda parte di gara con distacchi abissali rifilati a tutte le avversarie. La prima delle altre è una ottima Marta Bassino a podio per l’ottava volta in Cdm: la cuneese ha sciato sempre in maniera ordinata senza commettere errori chiudendo così a 1″36 dalla vetta.

Grande rammarico invece per Federica Brignone, quarta e a soli 8 centesimi dal terzo posto occupato dall’austriaca Katharina Liensberger: la valdostana paga a caro prezzo un errore nella seconda manche nella quale ha agganciato una porta. La 29enne carabiniera si può però consolare con il primo posto nella classifica di specialità, rimasto intatto, e inseguito dalla Shiffrin, ora più vicina e staccata solamente di 21 lunghezze. Nella top 20 c’è spazio anche per Sofia Goggia: la finanziera bergamasca, di scena su una pista a lei poco favorevole, effettua una grande rimonta nella seconda parte di gara dove recupera ben 8 posizioni. Per lei c’è il 17esimo posto finale. Non hanno conquistato il pass per la seconda manche le altre azzurre al via ossia Laura Pirovano, Roberta Midali, Irene Curtoni e Valentina Cillara Rossi. Nella classifica generale resta in vetta Mikaela Shiffrin a quota 646, più staccate Federica Brignone e Petra Vlhova rispettivamente a 431 e 333 punti.

