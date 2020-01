SCI ALPINO. Salto e Sardi dettano legge a Champoluc

Secondo un’ormai annuale consuetudine, terminate le feste natalizie, è partita domenica 12 gennaio la Coppa Canavese di sci alpino. Un avvio di successo per la quarantacinquesima edizione della manifestazione organizzata dallo Ski Pool Canavesani. Sulle nevi del Crest, a Champoluc (pista Ostava 2) sono stati ben 173 gli atleti che si sono giocati i primi podi della stagione.

In una giornata bellissima caratterizzata dalla presenza di sole e temperatura quasi primaverile non sono mancate le emozioni. La pista di gara, con un fondo ben preparato, ha garantito a tutti i concorrenti la possibilità di lottare alla pari in perfette condizioni di tenuta. Nella continuità della scelta tecnica dell’Associazione degli Sci Club Canavesani sono stati preparati due percorsi di gara. Il primo più lungo ed impegnativo, 30 porte, per le categorie Senior, Master, Ragazzi, Allievi e Giovani. Il secondo più corto, 20 porte, con minor pendenza, ma ugualmente severo, per Cuccioli, Baby e Super Baby.

Qualche volto nuovo, qualche ritorno fra gli atleti in rappresentanza di 10 società canavesane. In gara 1 nell’assoluta bella gara e miglior tempo di giornata per Davide Salto dello Sci Club Canavese che con 45”26 ha preceduto Francesco Tartaglia degli Hungry Wolves con 48”24, entrambi della categoria Giovani. Terzo tempo per l’intramontabile Alberto Perino dello Sci Club Valchiusella, della categoria Master B: 48”49; quarto posto per il compagno di squadra della categoria Giovani Alberto Pizzato (49”62) e quinta piazza per l’eporediese Riccardo Gregari dello Sci Club Ivrea, categoria Senior. In campo femminile successo di Giulia Sardi della categoria Ragazzi in 51”53, con la vincitrice che doppia l’assoluto di giornata per lo Sci Club Canavese. Secondo tempo per Camilla Panico degli Hungry Wolves (categoria Giovani) in 52”37 e terza piazza occupata da Angelica Crupi dello Sci Club Valchiusella (categoria Giovani): 52”84. Quarta in 53”27 Martina Merletti dello stesso Sci Club Valchiusella, categoria Giovani, e quinto tempo per Cecilia Brunetto dello Sci Club Forno (categoria Allievi) in 53”80.

Nel dettaglio tutti i podi di giornata:

GARA 1

– Categoria Allievi femminile: 1° Cecilia Brunetto (Sci Club Forno), 2° Sofia Bertoldo (Sci Club Valchiusella), 3° Elena Gamba (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Allievi maschile: 1° Edoardo Thiebat (Sci Club Valchiusella), 2° Andrea Panico (Hungry Wolves), 3° Simone Bono Roch (Gran Paradis).

– Categoria Giovani femminile: 1° Camilla Panico (Hungry Wolves), 2° Angelica Crupi (Sci Club Valchiusella), 3° Martina Merlotti (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Giovani maschile: 1° Davide Salto (Sci Club Canavese), 2° Francesco Tartaglia (Hungry Wolves), 3° Alberto Pizzato (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Ragazzi femminile: 1° Giulia Sardi (Sci Club Canavese), 2° Sofia Nicoletti (Hungry Wolves),3°Margherita Colmanni (Sci club Canavese).

– Categoria Ragazzi maschile: 1° Marco Brunetto (Sci Club Forno), 2° Andrea Seren Bernardone (Sci Club Valchiusella), 3° Riccardo Proietti (Sci Club Ivrea).

– Categoria Senior maschile: 1° Riccardo Gregari (Sci Club Ivrea), 2° Giacomo Terrazzi (Sci Club Canavese), 3° Edoardo Gerla (Sci Club Canavese).

– Categoria Master C: 1 Mauro Rolando (Sci Club Valchiusella), 2° Luigi Tommaso Perino (Sci Club Valchiusella), 3° Aldo Fulvo Cerreti (Sci Club Ivrea).

– Categoria Master B: 1° Alberto Perino (Sci Club Valchiusella), 2° Federico Gaida (Sci Club Valchiusella), 3° Gampiero Giacoletto (Sci Club Gran Paradis).

GARA 2

– Categoria Baby femminile: 1° Arianna Grosso (Sci Club Valchiusella), 2° Joelle Comè (Ski Team Arp), 3° Silvia Mercenaro (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Baby maschile: 1° Riccardo Menaldino (Sci Club Valchiusella), 2° Manuel Pace (Sci Club Valchiusella), 3° Edoardo Parini (Sci Club Caluso).

– Categoria SuperBaby femminile: 1° Alice Malusà (Sci Club Valchiusella), 2° Margherita Bovio (Sci Club Valchiusella), 3° Viola Sofia Pastrizi (Sci Club Valchiusella).

– Categoria SuperBaby maschile: 1° Eugenio Cassin (Ski Team Arp), 2° Edoardo Teppa (Sci Club Gran Paradis), 3° Gianni Perino (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Cuccioli femminile: 1° Giulia Perino (Sci Club Valchiusella), 2° Marta Milano (Sci Club Forno), 3° Alice Seren Bernardone (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Cuccioli maschile: 1° Francesco Zamuner (Sci Club Forno), 2° Ivan Gambera (Sci Club Canavese), 3° Davide Bertoldo (Sci Club Valchiusella).

