Home / Sport / Altri Sport / SCI ALPINO. La composizione delle squadre femminili per la stagione 2020/2021
La gioia di Sofia Goggia

SCI ALPINO. La composizione delle squadre femminili per la stagione 2020/2021

Redazione 33 secondi fa Altri Sport, Sport Commenta la notizia 0 Visite

Il Presidente Flavio Roda con delibera numero 158 di mercoledì 6 maggio 2020 ha ufficializzato la composizione delle squadre femminili di sci alpino per la stagione 2020/21. Confermato Max Rinaldi nel ruolo di direttore sportivo, mentre Gianluca Rulfi è direttore tecnico della squadra di Coppa del mondo. Ecco la lista completa.

STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

Direttore Sportivo RINALDI MASSIMO 30/08/1965 S.C. SONDALO A.D.
Direttore Tecnico femminile RULFI GIOVANNI LUCA 30/08/1964 S.C. PRATO NEVOSO A.S.D.
Responsabile Preparaz. Atletica MANZONI ROBERTO 28/01/1964 S.C. LURISIA

GRUPPO COPPA DEL MONDO ELITE

GOGGIA SOFIA 15/11/1992 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
BRIGNONE FEDERICA 14/07/1990 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
BASSINO MARTA 27/02/1996 C.S. ESERCITO

 

Allenatore Responsabile RULFI GIOVANNI LUCA 30/08/1964 S.C. PRATO NEVOSO A.S.D.
Allenatore SIMONCELLI DANIELE 31/01/1983 S.C. RONGAI PISOGNE A.S.D.
Allenatore/Preparatore atletico TAVOLA MARCELLO 08/05/1986 S.C.LECCO A.S.D.
Skiman ditta ATOMIC GREPPI BARNABA 29/04/1958
Skiman ditta ROSSIGNOL SBARDELLOTTO MAURO 18/01/1968 S.C. BORMIO A.D.
Skiman ditta SALOMON PETRULLI GIAN LUCA 17/07/1967 S.C. SAN DOMENICO A.D.

GRUPPO COPPA DEL MONDO POLIVALENTI

CURTONI ELENA 03/02/1991 C.S. ESERCITO
DELAGO NICOL 05/01/1996 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
DELAGO NADIA 12/11/1997 G.S.FIAMME ORO MOENA
MARSAGLIA FRANCESCA 27/01/1990 C.S. ESERCITO
PIROVANO LAURA 20/11/1997 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
MELESI ROBERTA 18/07/1996 G.S. FIAMME ORO MOENA
GASSLITTER VERENA 12/10/1996 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

 

Allenatore Responsabile FELTRIN GIOVANNI 20/02/1971 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
Allenatore DEFLORIAN PAOLO 14/08/1973 S.S.C. ARTESINA A.S.D.
Allenatore STEFANINI PAOLO 06/06/1979 S.C. CLAVIERE
Preparatore Atletico SCARIAN LUCA 20/10/1989 US LAVAZE’ – VARENA A.S.D.
Skiman ATZ CHRISTOPH 24/01/1995 AMATEURSKICLUB KALTERN
Skiman SBERZE MARCO 15/09/1969 S.C. COGOLLO DEL CENGIO A.S.D.
Skiman BORGIS LUCA 06/07/1993 S.C. GRAN PARADISO A.S.D.
Skiman TUTI THOMAS 14/02/1971 SKI TEAM ALTO GARDA A.D.


GRUPPO COPPA DEL MONDO SLALOM

CURTONI IRENE 11/08/1985 C.S. ESERCITO
PETERLINI MARTINA 24/10/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA
DELLA MEA LARA 10/01/1999 C.S. ESERCITO
ROSSETTI MARTA 25/03/1999 G.S. FIAMME ORO MOENA

 

Allenatore Responsabile GUADAGNINI MATTEO 28/02/1962 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
Preapratore Atletico MARCHETTI DAVIDE 29/04/1992 S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO
Skiman/Allenatore ARIOLI ALBERTO 23/07/1969 S.C. OREZZO VALSERIANA A.S.D.
Skiman MARTINI NICOLA 11/03/1977 A.S.D. S.C. PORDENONE

GRUPPO COPPA EUROPA

ZANONER MONICA 14/04/1999 C.S. ESERCITO
ALBANO GIULIA 18/12/1999 S.C. MONT GLACIER A.S.D.
DA CANAL ** CARLOTTA 03/12/1999 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
GHISALBERTI ILARIA 20/09/2000 TESS. G.S. FIAMME GIALLE SCI
ZENERE ** ASJA 13/12/1996 TESS. C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
VIVIANI SERENA 03/05/1999 TESS. G.S. FIAMME ORO MOENA
GULLI ANITA 26/06/1998 C.S. ESERCITO
TSCHURTSCHENTHALER VERA 30/03/1997 AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL
UNTERHOLZNER PETRA 09/10/1999 TESS. C.S. CARABINIERI

**previo benestare Commissione Medica FISI

Direttore Tecnico Giovanile CARCA MASSIMO 16/07/1972 S.C. MONDOLE’
Allenatore Responsabile SCOLARI DAMIANO 03/09/1969 S.C. SCALIGERO A.S.D.
Allenatore MUZZARELLI RUGGERO 11/02/1958 TUTTO BIANCO A.S.D.
Allenatore DORIGO DANIEL 15/02/1977 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
Allenatore/Skiman PRATI CESARE 12/10/1987 S.C. FORMAZZA A.S.D.
Preparatore Atletico MONDIN DAVIDE 23/02/1990 SKI RACING CAMP A.S.D.
Skiman FAVRE GUGLIELMO 06/07/1993 S.C. GRAN PARADISO A.S.D.
Skiman VALENTI LUCA 18/01/1997 S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO
Skiman MOLEMA ELIAS EDWIN 07/06/1994 A.S.D. CAMPIGLIO SKI TEAM

INTERESSE NAZIONALE COINVOLTE

BERTANI LUISA 14/06/1996 SKI RACING CAMP A.S.D.
CILLARA ROSSI VALENTINA 15/05/1994 G.S. FIAMME GIALLE
INSAM VIVIEN 05/07/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA

GRUPPO JUNIOR

ALLEMAND SARA 25/07/2000 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
BELFROND ANNETTE 11/07/2002 S.C. CRAMMONT MONT BLANC
WELF CARLOTTA 12/07/2000 C.S. ESERCITO
PIAGGIO MARTINA 21/04/2001 MONDOLE’ SKI TEAM
GUERINONI ALESSIA 06/08/2002 S.C. GOGGI A.S.D.
MATHIOU SOPHIE 05/02/2002 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
HALLER CELINA 26/04/2000 G.S. FIAMME GIALLE

 

Allenatore WEISS ANGELO 09/02/1969 G.S. FIAMME GIALLE
Allenatore BUTELLI GIUSEPPE 31/01/1973 S.C. AOSTA
Preparatore Atletico GABELLA ANDREA 02/01/1964 WONDER SKI A.S.D.
Skiman/Allenatore CANAVESE STEFANO 04/09/1964 S.C. SPORTINIA
Skiman RAUCO FEDERICO 17/02/1996 SKI TEAM FASSA

GRUPPO OSSERVATE

CALABA ALICE 23/01/02 S.C. GRESSONEY MONTE ROSA POLIVALENTE
PAZZAGLIA ALICE 18/08/02 C.U.S. PARMA POLIVALENTE
SOLA BEATRICE 11/02/03 FALCONERI SKI TEAM A.S.D. POLIVALENTE
PALAMARA GAIA 18/06/02 S.C. DRUSCIE’ CORTINA A.D POLIVALENTE
BANCHI MARTINA 12/09/03 GOLDEN TEAM CECCARELLI A.S.D. POLIVALENTE
PIZZATO LUCIA 11/06/02 TESS. G.S. FIAMME ORO MOENA GS/SL
FRENADEMETZ EMMI 20/07/00 AMATEUR SKI TEAM ALTA BADIA GS/SL
SINIGOI CATERINA 23/07/00 A.D. A.S. ZDRUZENJESK DEVIN GS/SL
GIORDANO FLAVIA DILETTA 10/05/01 TESS. C.S. CARABINIERI GS/SL

 

LANI FEDERICA 19/02/01 SKI COLLEGE VENETO FALCADE VELOCI
RIGATTI DI GRAZIA AMELIA 02/02/00 SKI TEAM FASSA VELOCI
SCHRANZHOFER ELISA 02/02/00 AMATEURSPORTCLUB GSIESRTAL VELOCI
EDIFIZI HELOISE 08/03/00 CLUB DES SPORTS S.S.D. VELOCI
FENINI NADIA 15/01/02 GB SKI CLUB VELOCI
NEGRI ELISA MARIA 11/03/03 GB SKI CLUB VELOCI
NOGLER KOSTNER NICOLE 11/04/01 TESS. C.S. CARABINIERI VELOCI

Commenti

Tag

Blogger: Redazione

Redazione

Leggi anche

Polisportiva UISP River Borgaro serie B pallanuoto

PALLANUOTO. Conclusi tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019/2020 di serie A1, A2 e B

La Federazione Italiana Nuoto comunica che, non essendo possibile garantire la ripresa in tempi brevi …

Non Solo Danza

DANZA. Non Solo Danza resta al fianco di tutte le sue allieve

Anche in questo momento difficile il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso APS continua a …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Realizzazione: ultimateweb
© Copyright 2020 Testata La Voce del Canavese, Tutti i diritti riservati