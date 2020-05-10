Il Presidente Flavio Roda con delibera numero 158 di mercoledì 6 maggio 2020 ha ufficializzato la composizione delle squadre femminili di sci alpino per la stagione 2020/21. Confermato Max Rinaldi nel ruolo di direttore sportivo, mentre Gianluca Rulfi è direttore tecnico della squadra di Coppa del mondo. Ecco la lista completa.
STAGIONE AGONISTICA 2020/2021
|Direttore Sportivo
|RINALDI MASSIMO
|30/08/1965
|S.C. SONDALO A.D.
|Direttore Tecnico femminile
|RULFI GIOVANNI LUCA
|30/08/1964
|S.C. PRATO NEVOSO A.S.D.
|Responsabile Preparaz. Atletica
|MANZONI ROBERTO
|28/01/1964
|S.C. LURISIA
GRUPPO COPPA DEL MONDO ELITE
|GOGGIA
|SOFIA
|15/11/1992
|GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
|BRIGNONE
|FEDERICA
|14/07/1990
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|BASSINO
|MARTA
|27/02/1996
|C.S. ESERCITO
|Allenatore Responsabile
|RULFI GIOVANNI LUCA
|30/08/1964
|S.C. PRATO NEVOSO A.S.D.
|Allenatore
|SIMONCELLI DANIELE
|31/01/1983
|S.C. RONGAI PISOGNE A.S.D.
|Allenatore/Preparatore atletico
|TAVOLA MARCELLO
|08/05/1986
|S.C.LECCO A.S.D.
|Skiman ditta ATOMIC
|GREPPI BARNABA
|29/04/1958
|Skiman ditta ROSSIGNOL
|SBARDELLOTTO MAURO
|18/01/1968
|S.C. BORMIO A.D.
|Skiman ditta SALOMON
|PETRULLI GIAN LUCA
|17/07/1967
|S.C. SAN DOMENICO A.D.
GRUPPO COPPA DEL MONDO POLIVALENTI
|CURTONI
|ELENA
|03/02/1991
|C.S. ESERCITO
|DELAGO
|NICOL
|05/01/1996
|GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
|DELAGO
|NADIA
|12/11/1997
|G.S.FIAMME ORO MOENA
|MARSAGLIA
|FRANCESCA
|27/01/1990
|C.S. ESERCITO
|PIROVANO
|LAURA
|20/11/1997
|GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
|MELESI
|ROBERTA
|18/07/1996
|G.S. FIAMME ORO MOENA
|GASSLITTER
|VERENA
|12/10/1996
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|Allenatore Responsabile
|FELTRIN GIOVANNI
|20/02/1971
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|Allenatore
|DEFLORIAN PAOLO
|14/08/1973
|S.S.C. ARTESINA A.S.D.
|Allenatore
|STEFANINI PAOLO
|06/06/1979
|S.C. CLAVIERE
|Preparatore Atletico
|SCARIAN LUCA
|20/10/1989
|US LAVAZE’ – VARENA A.S.D.
|Skiman
|ATZ CHRISTOPH
|24/01/1995
|AMATEURSKICLUB KALTERN
|Skiman
|SBERZE MARCO
|15/09/1969
|S.C. COGOLLO DEL CENGIO A.S.D.
|Skiman
|BORGIS LUCA
|06/07/1993
|S.C. GRAN PARADISO A.S.D.
|Skiman
|TUTI THOMAS
|14/02/1971
|SKI TEAM ALTO GARDA A.D.
GRUPPO COPPA DEL MONDO SLALOM
|CURTONI
|IRENE
|11/08/1985
|C.S. ESERCITO
|PETERLINI
|MARTINA
|24/10/1997
|G.S. FIAMME ORO MOENA
|DELLA MEA
|LARA
|10/01/1999
|C.S. ESERCITO
|ROSSETTI
|MARTA
|25/03/1999
|G.S. FIAMME ORO MOENA
|Allenatore Responsabile
|GUADAGNINI MATTEO
|28/02/1962
|GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
|Preapratore Atletico
|MARCHETTI DAVIDE
|29/04/1992
|S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO
|Skiman/Allenatore
|ARIOLI ALBERTO
|23/07/1969
|S.C. OREZZO VALSERIANA A.S.D.
|Skiman
|MARTINI NICOLA
|11/03/1977
|A.S.D. S.C. PORDENONE
GRUPPO COPPA EUROPA
|ZANONER
|MONICA
|14/04/1999
|C.S. ESERCITO
|ALBANO
|GIULIA
|18/12/1999
|S.C. MONT GLACIER A.S.D.
|DA CANAL **
|CARLOTTA
|03/12/1999
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|GHISALBERTI
|ILARIA
|20/09/2000
|TESS. G.S. FIAMME GIALLE SCI
|ZENERE **
|ASJA
|13/12/1996
|TESS. C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|VIVIANI
|SERENA
|03/05/1999
|TESS. G.S. FIAMME ORO MOENA
|GULLI
|ANITA
|26/06/1998
|C.S. ESERCITO
|TSCHURTSCHENTHALER
|VERA
|30/03/1997
|AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL
|UNTERHOLZNER
|PETRA
|09/10/1999
|TESS. C.S. CARABINIERI
**previo benestare Commissione Medica FISI
|Direttore Tecnico Giovanile
|CARCA MASSIMO
|16/07/1972
|S.C. MONDOLE’
|Allenatore Responsabile
|SCOLARI DAMIANO
|03/09/1969
|S.C. SCALIGERO A.S.D.
|Allenatore
|MUZZARELLI RUGGERO
|11/02/1958
|TUTTO BIANCO A.S.D.
|Allenatore
|DORIGO DANIEL
|15/02/1977
|GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
|Allenatore/Skiman
|PRATI CESARE
|12/10/1987
|S.C. FORMAZZA A.S.D.
|Preparatore Atletico
|MONDIN DAVIDE
|23/02/1990
|SKI RACING CAMP A.S.D.
|Skiman
|FAVRE GUGLIELMO
|06/07/1993
|S.C. GRAN PARADISO A.S.D.
|Skiman
|VALENTI LUCA
|18/01/1997
|S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO
|Skiman
|MOLEMA ELIAS EDWIN
|07/06/1994
|A.S.D. CAMPIGLIO SKI TEAM
INTERESSE NAZIONALE COINVOLTE
|BERTANI
|LUISA
|14/06/1996
|SKI RACING CAMP A.S.D.
|CILLARA ROSSI
|VALENTINA
|15/05/1994
|G.S. FIAMME GIALLE
|INSAM
|VIVIEN
|05/07/1997
|G.S. FIAMME ORO MOENA
GRUPPO JUNIOR
|ALLEMAND
|SARA
|25/07/2000
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|BELFROND
|ANNETTE
|11/07/2002
|S.C. CRAMMONT MONT BLANC
|WELF
|CARLOTTA
|12/07/2000
|C.S. ESERCITO
|PIAGGIO
|MARTINA
|21/04/2001
|MONDOLE’ SKI TEAM
|GUERINONI
|ALESSIA
|06/08/2002
|S.C. GOGGI A.S.D.
|MATHIOU
|SOPHIE
|05/02/2002
|C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
|HALLER
|CELINA
|26/04/2000
|G.S. FIAMME GIALLE
|Allenatore
|WEISS ANGELO
|09/02/1969
|G.S. FIAMME GIALLE
|Allenatore
|BUTELLI GIUSEPPE
|31/01/1973
|S.C. AOSTA
|Preparatore Atletico
|GABELLA ANDREA
|02/01/1964
|WONDER SKI A.S.D.
|Skiman/Allenatore
|CANAVESE STEFANO
|04/09/1964
|S.C. SPORTINIA
|Skiman
|RAUCO FEDERICO
|17/02/1996
|SKI TEAM FASSA
GRUPPO OSSERVATE
|CALABA ALICE
|23/01/02
|S.C. GRESSONEY MONTE ROSA
|POLIVALENTE
|PAZZAGLIA ALICE
|18/08/02
|C.U.S. PARMA
|POLIVALENTE
|SOLA BEATRICE
|11/02/03
|FALCONERI SKI TEAM A.S.D.
|POLIVALENTE
|PALAMARA GAIA
|18/06/02
|S.C. DRUSCIE’ CORTINA A.D
|POLIVALENTE
|BANCHI MARTINA
|12/09/03
|GOLDEN TEAM CECCARELLI A.S.D.
|POLIVALENTE
|PIZZATO LUCIA
|11/06/02
|TESS. G.S. FIAMME ORO MOENA
|GS/SL
|FRENADEMETZ EMMI
|20/07/00
|AMATEUR SKI TEAM ALTA BADIA
|GS/SL
|SINIGOI CATERINA
|23/07/00
|A.D. A.S. ZDRUZENJESK DEVIN
|GS/SL
|GIORDANO FLAVIA DILETTA
|10/05/01
|TESS. C.S. CARABINIERI
|GS/SL
|LANI FEDERICA
|19/02/01
|SKI COLLEGE VENETO FALCADE
|VELOCI
|RIGATTI DI GRAZIA AMELIA
|02/02/00
|SKI TEAM FASSA
|VELOCI
|SCHRANZHOFER ELISA
|02/02/00
|AMATEURSPORTCLUB GSIESRTAL
|VELOCI
|EDIFIZI HELOISE
|08/03/00
|CLUB DES SPORTS S.S.D.
|VELOCI
|FENINI NADIA
|15/01/02
|GB SKI CLUB
|VELOCI
|NEGRI ELISA MARIA
|11/03/03
|GB SKI CLUB
|VELOCI
|NOGLER KOSTNER NICOLE
|11/04/01
|TESS. C.S. CARABINIERI
|VELOCI