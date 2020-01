SCI ALPINO. Goggia, Brignone e Bassino in Val di Fassa

Venerdì 3 gennaio è ripreso il lavoro in gruppo per Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino. Le tre stelle azzurre si sono ritrovate in Val di Fassa per cinque giorni di allenamento finalizzati alla preparazione dei prossimi impegni in Coppa del mondo. Insieme a loro ci saranno gli allenatori Gianluca Rulfi e Daniele Simoncelli. Sempre fino all’8 gennaio ma a Passo San Pellegrino, si raduneranno anche le atlete Polivalenti. Nella località trentina saranno presenti Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Johanna Schnarf, le quali lavoreranno in compagnia degli allenatori Giovanni Feltrin, Michael Mair, Paolo Stefanini e Paolo Deflorian. Sabato 4 gennaio, la Coppa del mondo femminile si trasferirà in Austria dove sono previste due tappe, prima ad Altenmark (si disputeranno una discesa e una combinata alpina) nel weekend dell’11 e 12 gennaio, e poi a Flachau dove è programmato uno slalom nella serata di martedì 14 gennaio.

Commenti