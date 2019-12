SCI ALPINO. Gli azzurri convocati per il gigante in Alta Badia

Saranno nove gli azzurri presenti ai nastri di partenza del gigante della Gran Risa di domenica 22 dicembre in Alta Badia. Per l’importante appuntamento il direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato: Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. La prima manche è prevista per le ore 10, mentre la seconda scatterà alle ore 13. Solo dopo il gigante verranno resi noti i nomi degli atleti italiani che parteciperanno al gigante parallelo organizzato per la giornata del 23 dicembre nella medesima località altoatesina.

