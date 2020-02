SCI ALPINO. Canavesani in evidenza nella gare FISI di Bielmonte e Mera

In attesa delle competizioni che si disputeranno i prossimi giorni dell’ 8 marzo a Bielmonte, quale appuntamento classico per le speranze di qualificazione per i giovanissimi sciatori canavesani delle categorie Super Baby- Baby e Cuccioli (maschili e femminili) all’edizione 2020 del “Trofeo Pinocchio sugli sci” e – per tutte le categorie – del successivo fine settimana (14-15 marzo) ad Alagna per il Gigante finale, valido come prova conclusiva di Campionato Interprovinciale della Circoscrizione Biella –Vercelli e Canavese, organizzato dallo Sci Club Canavese, i ragazzi e gli allievi (Slalom e Super G.) a Mera l’ 8 febbraio ed i Cuccioli (SL) a Bielmonte 25 gennaio si sono cimentati in due giornate di gare ricche di emozioni.

I due eventi sono stati un importante momento di confronto tecnico con gli sci club valsesiani, biellesi e vercellesi in prove poco praticate dagli sci club canavesani. A due anni dalla svolta storica agonistica per le società sportive del nostro territorio, inserite in un ambito territoriale diverso dalla Via Lattea (Sestriere, Bardonecchia, Claviere), si iniziano ad avere buone sensazioni di partecipazione, cui seguono anche buone prestazioni a livello di rappresentativa territoriale.

Il gruppo consolidato di atleti d’eccellenza è ora rappresentato dai portacolori degli sci club Forno, Sci Club Ivrea e Sci Club Valchiusella, ma si attendono la partecipazione al progetto in corso, per completare la crescita della rappresentativa canavesana, anche gli atleti degli altri sci club federati: Caluso, Canavese e Gran Paradis . Per alcuni di questi si avrà l’esordio nella gara di Alagna. E’ infatti in corso un duro lavoro di ricostruzione generazionale e la condivisione di progetto che richiede tempo per l’attuazione.

Nello Slalom di Bielmonte “Trofeo Tonione- Mussone” dello scorso 25 gennaio buon 6° posto nella categoria ragazzi maschile per Marco Brunetto (Sci Club Forno) e 7° per Riccardo Proietti (Sci club Ivrea). Nella categoria Cuccioli maschile 15° posizione per Andrea Gays (s.c. Forno) e 18° per Carlo Battaglin (S.c. Forno). Buon 6° posto nella categoria Cuccioli femminile, con Marta Milano (S.c. Forno).

A Mera nel Trofeo Coppa del Mera (gara 1) e nel Trofeo Coppa Bimella (gara 2) in scena e protagonista la velocità. Si sono svolte due gare di Super Gigante, impegnative, su una pista veloce ma al tempo stesso molto tecnica. Buon innevamento con solito fondo duro preparato ad arte dai valsesiani che hanno saputo realizzare, in questo angolo della valle, un buon campo scuola per le discipline della velocità.

Nella “ Coppa del Mera” 6° tempo nella categoria Allievi femminile per Cecilia Brunetto (s.c. Forno).; 16° posizione per Leonardo Bombaci (s.C. Ivrea) ; 18° per Riccardo Ferroni (s.c. Valchiusella) entrambi nella categoria Allievi maschile.

Buon risultato di squadra nella categoria Ragazzi maschile dove leggiamo un 8° posto per Francesco Gamba (s.c. Valchiusella), 9° Marco Brunetto ( s.c. Forno); 13° Matteo Peraglie (Valchiusella) 17° Diego Bertoldo; 19° Andrea Seren Bernardone (tutti dello sci club Valchiusella). 20° Riccardo Proietti (s.club Ivrea).

Nella “Coppa Bimella” replica la sesta piazza nella categoria Allievi femminile per Cecilia Brunetto (s.c. Forno). Migliorano le posizioni, rispetto alla gara precedente con una 13° posizione Leonardo Bombaci (s.C. Ivrea) e 16° per Riccardo Ferroni (s.c. Valchiusella) entrambi nella categoria Allievi maschile.

Anche nella categoria Ragazzi maschile non sono mancati miglioramenti di posizione: 6° tempo per Francesco Gamba (s.c. Valchiusella), 8° Marco Brunetto ( s.c. Forno); 15° Andrea Seren Bernardone (Valchiusella) 16° Diego Bertoldo; 19° Andrea Seren Bernardone (tutti dello sci club Valchiusella). 17° Riccardo Proietti (s.club Ivrea).

