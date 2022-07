E’ sveglio e cosciente il 17enne di San Mauro Torinese, unico superstite dell’incidente mortale di lunedì scorso in corso Casale, a Torino, in cui hanno perso la vita Edoardo Lapertosa, 28 anni, Alessia Panetta, 16 anni, e, in ospedale, Kevin Esposito, 17 anni. A quanto si apprende da fonti ospedaliere il ragazzo ricoverato nel reparto di rianimazione al Cto è stato estubato, ma la prognosi resta riservata. La Lancia Ypsilon su cui lui e gli amici viaggiavano, al ritorno da una serata passata in discoteca, si era scontrata contro un bus di linea Gtt.

Commenti