Capita spesso che coloro che si trovino ad abitare alloggi posti vicino a locali aperti al pubblico anche nelle ore notturne lamentino disagi determinati da rumori, prodotti o dagli avventori o dalla stessa tipologia di esercizio commerciale, esorbitanti i limiti imposti dalle disposizioni di legge e dell’autorità. La circostanza per integrare gli estremi del reato è necessario che il disturbo attenti alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Ma non basta. E’ necessario altresì che sia potenzialmente idoneo ad a recare disagio ad un numero indeterminato di persone in quanto il bene giuridico che la norma incriminatrice di riferimento, ossia l’articolo 659 del codice penale, intende tutelare è la quiete pubblica. Nel caso di schiamazzi degli avventori di un esercizio aperto al pubblico si è occupata recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n 24397 depositata il 24 giugno scorso. La stessa, rigettando, tra gli altri, il rilievo del titolare del locale in base al quale il ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuto colpevole del chiasso prodotto da terzi, evidenzia come invero l’imputato, proprio in quanto rappresentante legale dell’esercizio , è titolare di un obbligo giuridico imposto dalla norma di controllare che il comportamento dei propri clienti non tracimi in condotte arrecanti danni alla tranquillità pubblica. Inutile l’ulteriore tentativo della difesa dell’imputato di ricondurre il fatto nella fattispecie più attenuata prevista al secondo comma della citata norma: nel corso del processo era stato provato che la fonte del disturbo era il vociare dei clienti e non l’attività di per sé rumorosa del locale.

Commenti