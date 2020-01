SCHERMA. Il fioretto azzurro vola ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Le squadre azzurre di fioretto volano a Tokyo 2020. Le otto carte olimpiche complessive (riserve comprese) sono arrivate grazie ai risultati conquistati in Coppa del Mondo – a Parigi dagli uomini e a Katowice dalle donne -, che hanno consentito alle due formazioni di mettere in cassaforte i punti necessari per ipotecare la partecipazione alla XXXII edizione dei Giochi Estivi, che si disputerà dal 24 luglio al 9 agosto in Giappone.

Il team maschile, composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, ha superato in semifinale i padroni di casa della Francia per 45-44 e ora si giocherà la vittoria contro gli Stati Uniti con la certezza di aver già ottenuto il biglietto per l’evento a 5 cerchi. Volo per Tokyo al sicuro anche per il quartetto femminile, formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo, che sfideranno sempre gli USA nella sfida che vale il terzo posto della prova del circuito iridato, dopo aver perso 42-41 con la Francia in semifinale.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 175 (88 uomini, 87 donne) in 23 discipline differenti con 12 pass individuali. Ecco il dettaglio:

– Vela (9 carte olimpiche per 6 equipaggi: 470 d, 470 u, Laser Radial d, Nacra 17 u/d, RS:X d, RS:X u);

– Tiro a volo (6 carte olimpiche: Trap 2 d, Skeet 2 u, Skeet 2 d);

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche d di cui 2 individuali);

– Tiro a Segno (4 carte olimpiche: 2 Carabina 3p u, Carabina 10 m u, 1 Pistola 25 m. U)

– Tiro con l’Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d)

– Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

– Tuffi (1 carta olimpica piattaforma d)

– Nuoto (4 pass individuali e 16 carte olimpiche: Simona Quadarella – 1500 sl – Nicolò Martinenghi – 100 rana, Margherita Panziera – 200 dorso -, Gregorio Paltrinieri – 1500 sl -, 4×100 sl u, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u, 4×100 mista d)

– Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 11 unità)

– Softball (carta olimpica, 15 unità)

– Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

– Arrampicata Sportiva (2 pass individuali: Ludovico Fossali, Laura Rogora)

– Canoa (3 carte olimpiche nella Velocità: K1 200 u, K2 1000 u – 3 carte olimpiche nello Slalom: C1 d, K1 M e d)

– Canottaggio (23 carte olimpiche: Due senza d, Doppio PL u, Quattro senza u, Quattro di coppia u, Due senza u, Doppio PL d, Quattro di Coppia d, Doppio d, Singolo u)

– Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 u e 2 d, riserva compresa, carta olimpica nel salto ostacoli u)

– Pentathlon Moderno (pass per Elena Micheli)

– Lotta (1 carta olimpica: stile libero 74 kg)

– Beach Volley (una coppia M)

– Ciclismo su strada (9 carte olimpiche: 5 U e 4 d)

– Atletica (10 carte olimpiche – Staffetta 4×100 d, Staffetta 4×400 u)

– Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali Ludovico Edalli – concorso generale – e Marco Lodadio – anelli)

– Taekwondo ( una carta olimpica, -58 kg U)

– Scherma (4 carte olimpiche u e 4 carte olimpiche d – fioretto maschile e femminile a squadre, riserve comprese)

Commenti