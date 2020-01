SCHERMA. Cucala Page e Cravero grandi protagoniste a Bergamo

Grande soddisfazione in casa Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea per gli ottimi risultati conquistati in particolar modo da Erika Cucala Page e Lucia Cravero alla II Prova Nazionale Cadette di Bergamo che vedeva in gara ben 313 atlete. Entrambe classe 2003, le due spadiste eporediesi si sono classificate rispettivamente in ottava e quindicesima posizione finale, togliendosi due belle soddisfazioni.

In pedana per i colori eporediesi anche Stella Scalambrin (classe 2005), Alessia Vian, Giulia De Carli, Giorgia Gaudina e Caterina Mainardi (2004) e Alessia Pizzato (2005).

