Nel primo weekend di marzo a Torino è andata in scena la seconda prova regionale Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile. Il Circolo Scherma Giovanni Delfino Ivrea è partito forte, vincendo la prova femminile Giovanissime con Aliki Tonso e classificando Stella Biondi in settima posizione. Tra i maschi, piazzamenti ravvicinati nei Giovanissimi per Tommaso Cuttica, Fabio Dini e Mattia Tappero, rispettivamente quinto, sesto e settimo. Ottime prove a Torino anche per Andrea Brianese, Daniele Doppioni ed Ellea Scalambrin.

Nella seconda giornata di gara il Circolo Scherma Giovanni Delfino [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.