Scende la curva del contagio nella To4, ma non c’è posto nelle terapie intensive. E’ polemica sul destino del presidio di Settimo T.se

Scende – e meno male – la curva del contagio da Covid-19 nei comuni dell’Asl To4. La scorsa settimana si contavano 8.426 cittadini contagiati, ieri erano 7.579 (clicca per l’elenco dei Comuni).

Calano i contagi ma gli ospedali restano sotto pressione. Senza più un posto (dopo aver anche occupato alcune sale operatorie) le “terapie intensive”. Ieri si contavano 13 ricoverati gravi a Ivrea, 12 a Chivasso e 10 a Ciriè, cioè esattamente i numeri di sette giorni fa. In totale i pazienti ricoverati sono 84 a Chivasso, 110 a Ciriè, 66 a Lanzo, 66 a Ivrea, 76 a Cuorgnè e la bellezza di 104 Settimo Torinese dove si sta occupando un secondo piano.

Di sottofondo la polemica intorno al futuro dell’ospedale di Settimo Torinese, che pure sta dando un grosso contributo alla sanità di tutta la Provincia. Se n’è parlato ieri in consiglio regionale.

“Allo stato attuale – ha risposto ad un question time l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi – la Giunta non ha ancora preso nessuna decisione. Si sta lavorando per risolvere la questione del mancato pagamento da parte della Società proprietaria nei confronti della Cooperativa Frassati. In ogni caso, non si sta parlando della chiusura o della riduzione dell’operatività dell’ospedale, ma solo di una revisione delle sue modalità gestionali ai fini della chiusura obbligatoria della sperimentazione in corso ed anche in rapporto al nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera connessa all’emergenza Covid”. Parole, a cui, si sono aggiunte quelle di Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale. “Non solo – ha spiegato – scongiureremo la vendita ai privati dell’ospedale, ma cercheremo anche di arrivare ad un suo potenziamento, in modo che esso possa offrire servizi ancora più estesi ed efficienti all’ampio territorio di cui è riferimento”. Prese di posizione che, però, ahi loro, cozzano totalmente con quanto scritto, dallo stesso Icardi, il 17 novembre, in risposta ad un’interpellanza del consigliere dei Moderati Silvio Magliano,. “La Giunta regionale – aveva spiegato Icardi – da oltre un anno è chiamata a decidere se: 1) disporre il passaggio da regime sperimentale a regime ordinario previa scelta del socio privato tramite procedura ad evidenza pubblica, oppure 2) chiudere la sperimentazione prevedendo una gestione diretta dell’ospedale da parte dell’ASL TO4 previa acquisizione dell’immobile mediante accollo del relativo mutuo oppure ancora 3) chiusura della sperimentazione con vendita presidio a privati”. Ed è proprio da qui che nasce la presa di posizione della Sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra.

“Io voglio un impegno chiaro sull’ospedale, i comunicati non bastano – commenta – atti formali che rassicurino la Città di Settimo e che rendano evidente la volontà politica. Fino ad oggi tutte le ipotesi sono state presentate come possibili dall’assessore Icardi, compresa la vendita al privato. Leggo proclami sul fatto che l’ospedale non chiuderà, ma questo penso non sia mai stato messo in dubbio. Il vero nodo è capire cosa succederà rispetto alla sperimentazione gestionale e se l’ipotesi è vendere o non vendere al privato, perchè il servizio cambierebbe profondamente e su questo io non ho visto nessuna risposta chiara”.

Per la cronaca ieri i ricoverati in terapia intensiva in tutta la Regione erano 399, non in terapia intensiva 5.112. Le persone in isolamento domiciliare: 71.412. Sempre ieri sono stati 81 i decessi e il totale, da quando è scoppiata la pandemia, è ora di 5.646 di cui 2.553 in provincia di Torino, 282 Vercelli.

