Tante storie, molte delle quali cariche di emozione, sono state ripercorse ieri, in tribunale a Ivrea. Raccontate dai testimoni, pompieri, carabinieri, poliziotti e residenti che la sera del 30 maggio 2016 sono rimasti feriti durante l’incendio e l’esplosione alla Darkem, ex Interchimica, situata nel comprensorio ex Olivetti a Scarmagno dove erano stoccate sostanze chimiche.

Si sono costituti parte civile nel processo che vede imputati per lesioni i fratelli Giuseppe e Davide D’Arco, di 47 e 36 anni, di Romano (il padre Domenico è deceduto ad indagini ancora aperte). Entrambi erano dirigenti dell’azienda.