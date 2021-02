Brindisi con spumante di quello buono. Balli caraibici e pupille che si arrotolano su se stesse non potendo credere ai propri occhi. La notizia di una super azienda per la super batteria in quel di Scarmagno ha scaldato e sta continuando a scaldare gli animi. Perchè significa [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti